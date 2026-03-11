Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vermisstensuche nach 69-jährigem Mann

Geseke (ots)

Seit dem Mittag des 11.03.2026 wird aus einem Geseker Pflegeheim der 69-jährige Thomas Aplienz vermisst. Herr Aplienz befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage und wird wie folgt beschrieben:

- 182cm groß - ca. 80 kg schwer - schulterlange, graue Haare.

Bekleidet ist Herr Aplienz vermutlich mit einer blau-weißen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose und schwarzen Turnschuhen. Besonders auffällig ist eine Gipsschiene, die Herr Aplienz am rechten Fuß trägt. Aktuell kann der Aufenthaltsort von Herrn Aplienz nicht näher eingegrenzt werden. Es ist bekannt, dass er persönliche Bezüge nach Lünen und nach Dortmund hat. Es ist auch möglich, dass er in diesen Bereichen unterwegs ist. Zuletzt wurde er heute gegen 13:30 Uhr am Bahnhof in Lippstadt gesehen. Es ist wahrscheinlich, dass er von dort mit der Bahn oder dem Bus in letztendlich unbekannte Richtung weggefahren ist. Sollte eine entsprechende Person gesichtet werden, wird gebeten, diese nach Möglichkeit am Weitergehen zu hindern und die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Auch Informationen über eventuelle Sichtungen, die schon einige Stunden zurückliegen, können der Polizei helfen, den Suchbereich einzugrenzen und können über den Notruf 110 oder über die Polizeiwache Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 gemeldet werden.

Hinweis für Medienvertreter: Das beigefügte Foto des Vermissten darf nur zum Zwecke dieser Fahndung veröffentlicht werden und ist nach Wegfall des Fahndungsgrundes zu löschen. (MJ)

