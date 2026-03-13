Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrradfahrer in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (12. März 2026) kam es gegen 14:18 Uhr im Kreuzungsbereich Lippertor / Wiedenbrücker Straße / Lipperoder Straße / Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße in Lippstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Warstein mit seinem Lastkraftwagen die Straße "Lippertor" in Fahrtrichtung der genannten Kreuzung und ordnete sich auf der Rechtsabbiegerspur ein, um auf die Lipperoder Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer aus Lippstadt den dort verlaufenden getrennten Geh- und Radweg.

Beim Abbiegevorgang kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen dem Lkw und dem Radfahrer. Der Fahrradfahrer geriet unter das Fahrzeug und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Polizeibeamte, die als erste Einsatzkräfte eintrafen, leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Diese wurden kurze Zeit später durch den Rettungsdienst und die Feuerwehr Lippstadt fortgeführt. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarb der 25-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde vor Ort betreut.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen, das umfangreiche Spuren am Unfallort sicherte. Der betroffene Kreuzungsbereich musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber wurde ebenfalls angefordert, kam aber aber aufgrund des Ablebens des Lippstädters nicht mehr zum Einsatz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

