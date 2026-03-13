PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Archigymnasium

Soest (ots)

Das Archigymnasium in Soest war in der Nacht von Mittwoch, den 11.03.26, auf Donnerstag, den 12.03.26, Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:45 Uhr eine Fensterscheibe des Physikraumes ein. Anschließend durchwühlten sie die angrenzende Physiksammlung. Zur möglichen Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 08:35

    POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrradfahrer in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am Donnerstag (12. März 2026) kam es gegen 14:18 Uhr im Kreuzungsbereich Lippertor / Wiedenbrücker Straße / Lipperoder Straße / Dr.-Wilhelm-Röpke-Straße in Lippstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Warstein mit seinem ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 08:03

    POL-SO: 92-Jährige bei Unfall schwer verletzt

    Soest (ots) - Eine 92-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag (12. März) bei einem Verkehrsunfall in Soest schwer verletzt. Eine 15-jährige Soesterin wollte gegen 15:45 Uhr im Kreuzungsbereich Brüder-Walburger-Wallstraße / Walburger-Osthofen-Wallstraße / Walburger Tor mit ihrem E-Scooter über eine grün zeigende Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:26

    POL-SO: Radfahrer bei Unfall verletzt - flüchtiger E-Scooter-Fahrer gesucht

    Lippstadt (ots) - Der Polizei wurde am Mittwoch (11. März) ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am Montag (9. März) auf der Unionstraße in Lippstadt ereignete. Ein 23-jähriger Mann aus Lippstadt bog gegen 13:30 Uhr in einer Gruppe mit zwei weiteren Personen mit dem Fahrrad von der Rixbecker Straße nach links auf den Radweg rechtsseitig der Unionstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren