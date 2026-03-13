POL-SO: Einbruch in Archigymnasium
Soest (ots)
Das Archigymnasium in Soest war in der Nacht von Mittwoch, den 11.03.26, auf Donnerstag, den 12.03.26, Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:45 Uhr eine Fensterscheibe des Physikraumes ein. Anschließend durchwühlten sie die angrenzende Physiksammlung. Zur möglichen Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.
Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell