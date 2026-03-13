Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Archigymnasium

Soest (ots)

Das Archigymnasium in Soest war in der Nacht von Mittwoch, den 11.03.26, auf Donnerstag, den 12.03.26, Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 06:45 Uhr eine Fensterscheibe des Physikraumes ein. Anschließend durchwühlten sie die angrenzende Physiksammlung. Zur möglichen Tatbeute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

