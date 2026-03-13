PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unterstand auf Schützen-Festplatz mit Graffiti beschmiert

Anröchte (ots)

Am Donnerstag (12. März) zwischen 11 und 17 Uhr wurde der Unterstand auf dem Festplatz des Junggesellen-Schützenvereins Anröchte an der Straße "Südring" mit Graffiti beschmiert. Der oder die bislang unbekannten Täter sprühten verschiedene Schriftzüge und einen Penis auf die Innenwände der Holzkonstruktion.

Vor Ort wurden mehrere Sprühdosen gefunden. Die Polizei stellte sie sicher.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Festplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

