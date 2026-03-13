Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer stürzt und verletzt sich - Zeugen gesucht

Warstein-Belecke (ots)

Ein 40-jähriger Radfahrer aus Warstein fuhr am Donnerstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, mit seinem E-Bike auf der Straße "Hohler Weg" in Belecke in östliche Richtung, als plötzlich ein heller PKW mit einem Mann am Steuer von der Pankratiusstraße auf die Fahrbahn des Radfahrers fuhr und ihm damit die Vorfahrt ("Rechts vor Links") nahm. Der Fahrradfahrer führte eine Vollbremsung durch, bei welcher er stürzte und sich verletzte. Der unfallverursachende PKW entfernte sich vom Unfallort und bog bei seiner Weiterfahrt in den Pillenweg ab. Ob der Autofahrer den Unfall bemerkt hat, ist unklar.

Das Verkehrskommissariat in Lippstadt sucht nun nach dem flüchtigen Fahrzeugführer. Er selbst oder Zeugen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei im Kreis Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell