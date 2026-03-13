PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Massive Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrolle im Gewerbegebiet

Anröchte (ots)

Am Donnerstag, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurden in der Boschstraße in Anröchte durch den Lippstädter Verkehrsdienst Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In dem Gewerbegebiet, in welchem eine Geschwindigkeit von maximal 50 km/h erlaubt ist, wurden bei den Lasermessungen bedenkliche Ergebnisse erzielt: Bei einem 28-jährigen Autofahrer aus Anröchte wurde eine Geschwindigkeit von 94 km/h festgestellt. Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Warstein wurde sogar mit 111 km/h gemessen. Beide Männer müssen nun mit hohen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Zu Beginn der Motorradsaison wird die Polizei im Kreis Soest weiterhin verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um schwere Unfälle zu vermeiden und Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:01

    POL-SO: Radfahrer stürzt und verletzt sich - Zeugen gesucht

    Warstein-Belecke (ots) - Ein 40-jähriger Radfahrer aus Warstein fuhr am Donnerstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, mit seinem E-Bike auf der Straße "Hohler Weg" in Belecke in östliche Richtung, als plötzlich ein heller PKW mit einem Mann am Steuer von der Pankratiusstraße auf die Fahrbahn des Radfahrers fuhr und ihm damit die Vorfahrt ("Rechts vor Links") nahm. Der Fahrradfahrer führte eine Vollbremsung durch, bei welcher ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 09:02

    POL-SO: Unterstand auf Schützen-Festplatz mit Graffiti beschmiert

    Anröchte (ots) - Am Donnerstag (12. März) zwischen 11 und 17 Uhr wurde der Unterstand auf dem Festplatz des Junggesellen-Schützenvereins Anröchte an der Straße "Südring" mit Graffiti beschmiert. Der oder die bislang unbekannten Täter sprühten verschiedene Schriftzüge und einen Penis auf die Innenwände der Holzkonstruktion. Vor Ort wurden mehrere Sprühdosen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren