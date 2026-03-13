Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Massive Geschwindigkeitsverstöße bei Kontrolle im Gewerbegebiet

Anröchte (ots)

Am Donnerstag, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurden in der Boschstraße in Anröchte durch den Lippstädter Verkehrsdienst Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In dem Gewerbegebiet, in welchem eine Geschwindigkeit von maximal 50 km/h erlaubt ist, wurden bei den Lasermessungen bedenkliche Ergebnisse erzielt: Bei einem 28-jährigen Autofahrer aus Anröchte wurde eine Geschwindigkeit von 94 km/h festgestellt. Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Warstein wurde sogar mit 111 km/h gemessen. Beide Männer müssen nun mit hohen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Zu Beginn der Motorradsaison wird die Polizei im Kreis Soest weiterhin verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um schwere Unfälle zu vermeiden und Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

