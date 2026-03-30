Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfolgungsfahrt mit hochmotorisierten Fahrzeug

Kahla (ots)

Am 27.03.2026 kam es gegen 23:45 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Ortslage Freienorla und Kahla. Das flüchtige Fahrzeug befuhr hier die B88 in Fahrtrichtung Kahla mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und konnte schließlich nach einer Nacheile Nahe Lindig gestellt werden. Es ist möglich, dass das flüchtige Fahrzeug durch seine rücksichtslose Fahrweise auf der Strecke andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Es handelte sich um einen weißen BMW M2 Competition. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen eröffnet.

Wurden Sie durch die Fahrweise gefährdet, oder haben sachdienliche Beobachtungen gemacht, dann melden Sie sich bitte unter folgender Nummer/ E-Mail:

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