Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Rund 1000 Liter Heizöl in Kanalisation gekippt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entsorgten am Donnerstagmorgen (09.04.2026) mutmaßlich rund 1000 Liter Heizöl verbotswidrig über die Abwasserkanalisation in Weil der Stadt. Gegen 09:35 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter der Kläranlage in Weil der Stadt-Hausen im Zulaufbecken die Verunreinigung festgestellt. Durch ein schnelles Handeln konnte durch eine Entsorgungsfirma das Heizöl aus dem Zulaufpumpwerk abgepumpt und so ein Schaden an der Kläranlage verhindert werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften die abwasserzulaufenden Gemeinden. Im Bereich von Merklingen und Münklingen konnte schwacher Heizölgeruch wahrgenommen werden. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg, Fachbereich Gewerbe und Umwelt mit Standort in Böblingen, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 13-2652 oder unter E-Mail an ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.

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