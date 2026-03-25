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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Aufbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an einer Tankstelle an der Straße Potthof einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Geschehen ist das gegen 1.50 Uhr am Mittwoch (25.03.26). Angaben über mögliche Beute liegen nicht vor. Dort gibt es Hinweise auf drei Täter, die wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

   - augenscheinlich männlich
   - weiße Basecap
   - schwarze Jacke
   - dunkle Jeans
   - dunkle Sneaker
   - keine Handschuhe

2.Person:

   - augenscheinlich männlich
   - weiße Basecap
   - schwarze Jacke
   - hellere Hose
   - Sneaker
   - Bierflasche in der linken Hand
   - Rechte Hand eine Krücke (blau)

3.Person:

   - augenscheinlich weiblich
   - aufgesetzte Kapuze
   - dunkel gekleidet
   - Pinke Tasche

Im ähnlichen Tatzeitraum und unweit vom Tatort entfernt brachen Unbekannte die Geldkassette eines Verkaufshäuschens in der Bauerschaft Heller auf. Hier liegt die Tatzeit zwischen 12 Uhr am Dienstag (24.03.26) und 10.30 Uhr am Mittwoch (25.03.26). Die Unbekannten erbeuteten Bargeld.

An der Stiftstraße haben Unbekannte versucht, den Münzautomaten eines Geschäfts zwischen 19.30 Uhr am Dienstag (24.03.26) und 8.45 Uhr am Mittwoch (25.03.26) aufzubrechen.

Das gelang Unbekannten bei einem Münzgeldautomaten einer Waschstraße am Beisenbusch gegen 2.45 Uhr am Mittwoch (25.03.26). Die Täter entwendeten Bargeld. Auch hier waren es drei Täter, die wie folgt beschrieben werden:

1. Person (Haupttäter):

   - männlich
   - Jeanshose
   - schwarze Jacke
   - helle Cap
   - schwarze Sneaker mit weißer Sohle

2. Person:

   - männlich
   - Cargohose
   - schwarze Jacke
   - helle Cap
   - Sneaker
   - Gehhilfe
   - Bierflasche

3. Person:

   - weiblich
   - Jeanshose
   - schwarze Jacke
   - schwarze Sneaker mit weißer Sohle
   - Bierflasche
   - pinke Sporttasche

Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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