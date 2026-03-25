Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Nachtragsmeldung zu Unbekannter zerkratzt Autos

Coesfeld (ots)

Neben den bereits bekannten vier Autos haben sich zwei weitere Geschädigte von der Sandstraße sowie der Nordkirchener Straße bei der Polizei gemeldet. Auch deren Autos wurden zerkratzt. Die Tatzeiten liegen zwischen 15.15 Uhr am Dienstag (24.03.26) und 8.50 Uhr am Mittwoch (25.03.26). Nach ersten Ermittlungen soll ein 61-jähriger Mann verantwortlich sein, den Zeugen erkannt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung:

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (24.03.26) zwei Autos an der Adamsgasse und zwei an der Sandstraße zerkratzt. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 Uhr und 22.50 Uhr.

Ein Zeuge beobachtete den Täter, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich - schlank - 1,70-1,85 Meter - graue Jacke - schwarze Jogginghose

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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