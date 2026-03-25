POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt
Coesfeld (ots)
Positiv auf Cannabis-Konsum verlief der freiwillige Drogenvortest eines 37-jährigen Autofahrers aus Dülmen am Dienstag (24.03.26). Gegen 16.20 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der August-Schlüter-Straße. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.
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