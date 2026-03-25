POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Ein 45-jähriger Autofahrer aus Gladbeck kam am 23.03.2026, gegen 16.20 Uhr, auf der L843 in Havixbeck aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrer konnte mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die L843 ...

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