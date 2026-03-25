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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, August-Schlüter-Straße/ Verdacht einer Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Positiv auf Cannabis-Konsum verlief der freiwillige Drogenvortest eines 37-jährigen Autofahrers aus Dülmen am Dienstag (24.03.26). Gegen 16.20 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der August-Schlüter-Straße. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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