Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Wolfsberger Straße/Trickdiebe flüchten ohne Beute

Coesfeld (ots)

Ein 87-jähriger Lüdunghausener wollte am Montag (23.03.) gegen 11:00 Uhr an einem Parkscheinautomaten an der Wolfsberger Straße ein Ticket ziehen, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, versuchte dieser, Geldscheine aus der Geldbörse des Lüdinghauseners zu stehlen. Dieser bemerkte den Versuch jedoch und der Unbekannte flüchtete. Dabei hielt er Kontakt zu einem zweiten unbekannten Mann. Beide flüchteten schließlich mit einem dunkelblauen 5er BMW mit Dortmunder Kennzeichen.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person

- männlich - 170cm groß - sprach gebrochenes Deutsch - 40-50 Jahre alt - ganz wenig Haare/Glatze - komplett schwarz gekleidet

2. Person

- männlich - 170cm groß - dunkelblonde Haare - grau gekleidet

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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