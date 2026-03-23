POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Weißer Mercedes EQB 300 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben Kupferrohre vom Pfarrhaus in Darfeld gestohlen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (20.03.26) und 13.30 Uhr am Sonntag (22.03.26) liegt die Tatzeit. Auch in Osterwick waren Kupferdiebe aktiv. An der Straße Gordenhegge brachen vier Täter zunächst die Tür eine Firma auf und entwendeten dort unter anderem Kupferrohre. Zudem entwendeten diese einen Anhänger, den ein Zeuge später auf einem Feld ...

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