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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Weißer Mercedes EQB 300 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (23.03.26) einen weißen Mercedes EQB 300 auf dem Aldi-Parkplatz beschädigt. Zwischen 9.05 Uhr und 9.30 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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