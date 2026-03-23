POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Weißer Mercedes EQB 300 beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (23.03.26) einen weißen Mercedes EQB 300 auf dem Aldi-Parkplatz beschädigt. Zwischen 9.05 Uhr und 9.30 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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