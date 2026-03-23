Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Herrenstraße/Pedelec und E-Scooter stoßen zusammen

Coesfeld (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter und einem Pedelec mit Kinderanhänger kam es am Sonntag (22.03.) gegen 15:15 Uhr auf der Herrenstraße in Senden. Sowohl die 31-jährige Fahrerin des E-Scooters als auch die 30-jährige Pedelecfahrerin waren verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs, als sie sich begegneten. Durch den Zusammenstoß stürzten der Kinderanhänger und das Pedelec auf die Seite. Während die beiden mitfahrenden Kinder unverletzt blieben, brachte ein Rettungswagen die 30-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrerin des E-Scooters blieb ebenfalls unverletzt.

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