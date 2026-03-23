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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Schwarzer VW ID.5 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (21.03.26) einen schwarzen VW ID.5 beschädigt. Zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr stand dieser auf dem Aldi-Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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