POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/ Diesel gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben Auf der Geest Tanks eines Baggers und eines Radladers aufgebrochen und Diesel entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr am Freitag (20.03.26) und 14 Uhr am Sonntag (22.03.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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