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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Hauptstraße/ Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einer 88-jährigen Havixbeckerin am Freitag (20.03.26) die Geldbörse gestohlen. Gegen 15 Uhr befand sie sich in einer Tiefgarage an der Hauptstraße. Als sie von ihrem Krankenfahrstuhl aufstehen wollte, stürzte die Frau. Ein unbekannter Mann half ihr auf. Kurz darauf bemerkte die Havixbeckerin, dass die Geldbörse fehlt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - südosteuropäisches Erscheinungsbild
   - 1,60 - 1,65 Meter groß
   - breite Körperstatur
   - weißes T-Shirt
   - schwarzes kurzes Haar
   - beide Arme tätowiert

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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