Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim a.B.) Plastikteil von Lkw verloren und Fahrzeug beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.02.2026, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der L522 zwischen Herxheim am Berg und Weisenheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der Fahrer eines Opel Insignia war auf der L522 in Fahrtrichtung Weisenheim am Berg unterwegs, als der vor ihm fahrende LKW ein Plastikteil oder einen ähnlichen Gegenstand verlor. Das Teil schlug auf der Motorhaube sowie der Frontscheibe des Opel ein. Hierdurch entstanden Lackkratzer am Fahrzeug.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Ob der Fahrer den Verlust des Gegenstandes bemerkt hat, ist bislang unklar. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen, geschlossenen LKW mit Anhänger gehandelt haben. Das Kennzeichen soll mit der Städtekennung von Hamburg begonnen haben.

Es liegen keinerlei weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell