Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim a.B.) Plastikteil von Lkw verloren und Fahrzeug beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.02.2026, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der L522 zwischen Herxheim am Berg und Weisenheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der Fahrer eines Opel Insignia war auf der L522 in Fahrtrichtung Weisenheim am Berg unterwegs, als der vor ihm fahrende LKW ein Plastikteil oder einen ähnlichen Gegenstand verlor. Das Teil schlug auf der Motorhaube sowie der Frontscheibe des Opel ein. Hierdurch entstanden Lackkratzer am Fahrzeug.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Ob der Fahrer den Verlust des Gegenstandes bemerkt hat, ist bislang unklar. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen, geschlossenen LKW mit Anhänger gehandelt haben. Das Kennzeichen soll mit der Städtekennung von Hamburg begonnen haben.

Es liegen keinerlei weiteren Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 02.03.2026 – 09:24

    POL-PDNW: (Herxheim a.B.) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 27.02.2026, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Raiffeisenstraße in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Audi A4 befuhr die Straße Im Eulengeschrei und wollte an der Kreuzung nach links in die Raiffeisenstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte Motorradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:23

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Ford beschädigt und geflüchtet

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 27.02.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsun-fallflucht. Der Geschädigte hatte seinen Ford Transit, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Eine bislang unbekannte Fahrerin eins Skoda befuhr die Weinstraße Süd in Fahrtrichtung Wachenheim und touchierte beim Vorbeifahren das abgestellte Fahrzeug seitlich. An dem Ford Transit entstand ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:51

    POL-PDNW: Mülleimerbrände

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 28.02.2026 gegen 05:45 Uhr meldete eine Zeugin mehrere Mülleimerbrände in der Martin-Luther-Straße. Die aufmerksame Zeugin konnte zwei junge Männer bei der Tat beobachten und eine gute Personenbeschreibung abgeben, sodass es den Streifen im Rahmen der Fahndung gelang einen der Männer zu stellen. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Tatverdächtigen den Inhalt von zwei Mülleimern in Brand steckten, wodurch diese ...

    mehr
