POL-COE: Dülmen, Grenzweg/ Mann manipuliert an seinem Penis
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (22.03.26) an seinem Penis manipuliert. Gegen 12.35 Uhr fuhr dieser dabei am Grenzweg mehrfach mit einem grauen Opel Astra an einer 19-jährigen Frau aus Dülmen vorbei. Das Auto hat ein Coesfelder Kennzeichen.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- männlich - 25-30 Jahre alt - Glatze - Vollbart
Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
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Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
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