Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Grenzweg/ Mann manipuliert an seinem Penis

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (22.03.26) an seinem Penis manipuliert. Gegen 12.35 Uhr fuhr dieser dabei am Grenzweg mehrfach mit einem grauen Opel Astra an einer 19-jährigen Frau aus Dülmen vorbei. Das Auto hat ein Coesfelder Kennzeichen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 25-30 Jahre alt - Glatze - Vollbart

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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