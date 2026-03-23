Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L580/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Gegen 5.05 Uhr endete am Montag (23.03.26) die Autofahrt für einen 63-jährigen Dülmener an der L580. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete, wie das Auto in Schlangenlinien fuhr. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,6 Promille positiv. Der Dülmener musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem 63-Jährigen die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

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