Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, L835/ Auto kollidiert mit Baum

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Sonntag (22.03.26) mit einem Baum an der L835 kollidiert. Gegen 2.55 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lüdinghauser die Landstraße, als er in der Bauerschaft Bechtrup nach links von der Fahrbahn abkam, worauf es zum Zusammenstoß kam. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann eingeschlafen. Durch den Unfall erlitt der Lüdinghauser Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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