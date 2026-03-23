Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Osterwick/ Kupferrohre gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben Kupferrohre vom Pfarrhaus in Darfeld gestohlen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (20.03.26) und 13.30 Uhr am Sonntag (22.03.26) liegt die Tatzeit.

Auch in Osterwick waren Kupferdiebe aktiv. An der Straße Gordenhegge brachen vier Täter zunächst die Tür eine Firma auf und entwendeten dort unter anderem Kupferrohre. Zudem entwendeten diese einen Anhänger, den ein Zeuge später auf einem Feld an der Holtwicker Straße entdeckte. Hier liegt die Tatzeit zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr am Samstag (21.03.26). Die Polizei in Coesfeld prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten in Darfeld und Osterwick und bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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