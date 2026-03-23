Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kalverkamp/Briefkasten mit Feuerwerkskörper beschädigt

Coesfeld (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche zündeten am Samstag (21.03.) einen Feuerwerkskörper in einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kalverkamp in Senden. Die Briefkastenanlage wurde dabei beschädigt. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

Die Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich - ca. 12-15 Jahre alt - 1. Person: Blauer Kapuzenpullover, graue Hose - 2. Person: Rote Trainingsjacke, blaue Jeans

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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