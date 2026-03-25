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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Unbekannter zerkratzt Autos

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend (24.03.26) zwei Autos an der Adamsgasse und zwei an der Sandstraße zerkratzt. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 Uhr und 22.50 Uhr.

Ein Zeuge beobachtete den Täter, der wie folgt beschrieben wird:

   - männlich
   - schlank
   - 1,70-1,85 Meter
   - graue Jacke
   - schwarze Jogginghose

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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