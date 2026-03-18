Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter bei der Einreisekontrolle festgenommen

Rheinmünster (ots)

Am Dienstagnachmittag(17.03.26) wurde ein mazedonischer Staatsangehöriger bei der Einreisekontrolle aus Skopje am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Der Mann war gleich von mehreren Strafverfolgungsbehörden zur Festnahme sowie Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht sowie Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz war der Mann zu insgesamt 239 Tagen Haft verurteilt worden. Die für seinen angestrebten dreimonatigen Aufenthalt in Deutschland notwendigen Barmittel und ein Rückflugticket konnte er nicht vorweisen, daher wird ihm die Einreise verweigert und er soll nach Verbüßung seiner Haftstrafe nach Mazedonien zurückgewiesen werden.

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