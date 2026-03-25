Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hinterm Hagen/ Versuchter Diebstahl

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Sonntag (22.03.26) versucht, einer 85-jährigen Lüdinghauserin Schmuck zu stehlen. Gegen 12 Uhr befand sie sich an der Straße Hinterm Hagen, als zwei Frauen auf sie zukamen. Die jüngere des Duos fragte nach einer Kirche, während die ältere Täterin der Seniorin Komplimente machte und dabei ihre Hand ergriff. Die Lüdinghauserin bemerkte, dass die Täterin versuchte, Ringe herunterzuziehen, was jedoch nicht gelang. Daraufhin gab sie dem Duo zu verstehen, dass es verschwinden soll, was es in Richtung des Fußweges Waterstraot tat. Auf Höhe des Abzweigs Nachtigallenstiege stand ein schwarzes Auto mit niederländischem Kennzeichen. Auf dem Fahrersitz befand sich ein jüngerer Mann. Die beiden Frauen stiegen ein, worauf sich das Auto in Richtung Burg Vischering entfernte.

Die ältere Frau wird wie folgt beschrieben:

- 1,60 bis 1,65 Meter - 30-35 Jahre - normale Statur - schwarze Haare - nicht dunkelhäutig

Die jüngere Frau:

- deutlich jünger - trug eine Brille - brünettes Haar

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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