Polizeipräsidium Ludwigsburg

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Steinheim an der Murr

Landkreise Böblingen und Ludwigsburg: Kraftstoffdiebstähle nehmen zu - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Möglicherweise aufgrund der hohen Kraftstoffpreise nehmen die Fälle des Diebstahls von Dieselkraftstoff in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg merklich zu.

Am Mittwoch (08.04.2026) wurden zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr in der Maybachstraße in Ludwigsburg aus einer geparkten Zugmaschine rund 200 Liter Diesel im Wert von etwa 480 Euro entwendet. Gleich 700 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 1.600 bis 1.700 Euro erbeuteten Unbekannte zwischen Mittwochabend (08.04.2026, 17:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (09.04.2026, 07:00 Uhr) in Steinheim an der Murr, wo sie auf einem Baustellengelände in der Höpfigheimer Straße den Treibstoff aus drei Lkw und einem Bagger abpumpten.

Mit den beiden genannten Fällen sind seit Anfang März 2026 insgesamt acht Diebstähle von gut 3.000 Litern Dieselkraftstoff zur Anzeige gebracht worden, davon sechs im Landkreis Ludwigsburg, einer im Landkreis Böblingen sowie einer im Landkreis Esslingen (Tank- und Rastanlage Denkendorf). Der Schaden liegt dabei zwischen 6.500 Euro und 7.000 Euro. Zum Vergleich: In den Monaten Januar und Februar 2026 waren es zusammen vier Fälle, bei denen etwa 500 Liter Diesel entwendet wurden (dreimal Kreis Böblingen und einmal Kreis Ludwigsburg).

Insgesamt dürfte die Zahl der Kraftstoffdiebstähle mutmaßlich höher sein, da erfahrungsgemäß nicht jeder Diebstahl zeitnah bemerkt und auch nicht jeder Vorfall bei der Polizei angezeigt wird.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld von geparkten Fahrzeugen oder Baumaschinen machen, möglichst umgehend den Notruf 110 zu wählen und die jeweiligen Beobachtungen zu melden. Unternehmen sollten darauf achten, nach Möglichkeit keine vollgetankten Fahrzeuge zu parken bzw. Lkw oder Baumaschinen zumindest so abzustellen, dass der Tank möglichst nicht frei zugänglich ist. Abschließbare Tankdeckel alleine sind oft kein ausreichender Diebstahlsschutz.

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