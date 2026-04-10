Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: dreiste Diebin bestiehlt Senior - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines dreisten Diebstahls, der sich am Mittwoch (08.04.2026) gegen 12:30 Uhr in der Innenstadt ereignete.

Ein 86-Jähriger hatte in einer Bankfiliale nahe des Kronenplatzes Geld abgehoben und in seiner Jackentasche verstaut. Eine noch unbekannte Frau hat ihn dabei mutmaßlich beobachtet, folgte ihm und sprach ihn im Bereich eines Fußweges entlang der Metter in Richtung Japangarten an. Die Unbekannte kam dem Senior dabei sehr nahe und bettelte aufdringlich um Geld, was dieser ablehnte. Wieder daheim angekommen bemerkte der 86-Jährige das Fehlen des zuvor abgehobenen Bargeldes.

Die Diebin wird als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 160 cm groß mit braunem Haar und dunklem Teint beschrieben. Sie trug ein buntes Kopftuch sowie einen langen Rock.

Unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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