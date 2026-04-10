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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Seat auf Parkplatz eines Baumarkts beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (09.04.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr einen in der Geisinger Straße in Bietigheim-Bissingen geparkten Seat. Der 38-jährige Seat-Lenker hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Baumarkts abgestellt und musste bei seiner Rückkehr einen Sachschaden von rund 2.000 Euro feststellen.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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