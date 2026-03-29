POL-PDLD: Fahrerin unter Alkoholeinfluß stellt sich selbst
Edesheim (ots)
Mit 3,56 Promille Atemalkohol erscheint am Samstag gegen 20:30 Uhr eine 40 Jahre alte Frau bei der Polizei Edenkoben und meldet, dass sie vor drei Stunden einen Unfall hatte, bei dem sie am Ortseingang Edesheim, aus Richtung Landau kommend, einem entgegenkommenden PKW ausweichen musste und dabei den Außenspiegel ihres PKW beschädigt habe. Auf Grund ihrer starken Alkoholisierung, wird gegen die Frau ermittelt, inwieweit sie selbst zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, weswegen eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Neutrale Unfallzeugen werden gesucht und können sich mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen, Tel.: 06323/ 955-0 oder auch per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de.
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