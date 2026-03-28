Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft mit dem Auto unterwegs

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Edesheim (ots)

Am 27. März 2026 gegen 20:40 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben in der Staatsstraße in Edesheim ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Urinschnelltest verlief positiv auf THC. Der Betroffene wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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