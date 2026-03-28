PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bekifft mit dem Auto unterwegs

POL-PDLD: Bekifft mit dem Auto unterwegs
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Am 27. März 2026 gegen 20:40 Uhr wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben in der Staatsstraße in Edesheim ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Urinschnelltest verlief positiv auf THC. Der Betroffene wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Nicole Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 17:16

    POL-PDLD: Annweiler/ Rinnthal - Kontrollen

    Annweiler (ots) - Zur Hauptverkehrszeit wurden auch am heutigen Tag Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung des Durchfahrtsverbots für LKW über 7,5 Tonnen durchgeführt. Hierbei mussten innerhalb von 1,5 Stunden nur 10 LKW drehen. Weiterhin erfolgten Kontrollen im Ortsbereich Rinnthal sowie im Bereich Sarnstall aufgrund der Vollsperrung in Rinnthal. An den Kontrollstellen mussten mehrere PKW-Fahrer sowie ein LKW-Fahrer ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 13:13

    POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei

    Edenkoben (ots) - Einbruch in Wohnhaus - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Edenkoben konnte ein Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter am vergangenen Samstag, dem 21.03.2026 gegen 17:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren