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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Unfallverursacher begeht mehrere Straftaten

Osthofen (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 18.03.2026, um 16:22 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die Grabenstraße in Osthofen. Weil er mit unangepasster Geschwindigkeit nach links in die Weichselstraße einbog verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Grundstückmauer und ein Hoftor. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern griff der 24-Jährige einen Unfallzeugen an, der ihm die Verständigung von Rettungskräften anbot. Anschließend entfernte sich der Verunfallte unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle.

Unweit der Unfallstelle konnte der 24-Jährige an der Wohnanschrift seiner Eltern angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er auch diese unmittelbar vor Eintreffen der Polizei körperlich angegangen war. Da sich der 24-Jährige auch gegenüber den Polizeikräften aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/Tm8sOvQ

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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