PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Vollsperrung der B 47 zwischen Monsheim und Wachenheim

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 17.03.2026 kam es im Bereich der Bahnunterführung der B 47 zwischen Monsheim und Wachenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und eine PKW.

Der 62-jährige LKW Fahrer aus dem Kreis Bergstraße war mit seinem Sattelzug in Richtung Monsheim unterwegs. Aufgrund der S-Kurve und Engstelle der Unterführung überfuhr dieser die Mittelline um nicht mit dem Bauwerk zu kollidieren. Der ihm entgegenkommende 22-jährige Ludwigshafener befuhr mit seinem BMW aus entgegengesetzter Fahrtrichtung die B 47 in Richtung Wachenheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stieß er mit dem LKW zusammen und kollidierte im Anschluss mit der Unterführung. Am BMW entstand erheblicher Sachschaden, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste.

Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

Die Strecke zwischen Monsheim Kreisverkehr B 271 / B47 und Ortseinfahrt Wachenheim musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 09:39

    POL-PDWO: Eisenberg - Einbruch in Gartenhaus

    Eisenberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, dem 09.03.2026, und Montag, dem 16.03.2026, drang ein bislang unbekannter Täter in den Garten eines umfriedeten Einfamilienhauses in der Anton-Bruckner-Straße ein. Die Eigentümer befanden sich währenddessen nicht vor Ort. Der Unbekannte verschaffte sich anschließend gewaltsam Zugang zu dem auf dem Grundstück befindlichen Gartenhaus. Aus dem Inneren entwendete er eine ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:45

    POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl an Pkw - Zeugen gesucht

    Eisenberg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 12.03.2026, etwa 17:00 Uhr, bis Samstag, 14.03.2026, ca. 11:00 Uhr, parkte ein 42 jähriger Fahrzeughalter seinen VW Touareg, Farbe grau, mit KIB Kennzeichen, in der Dr.-Kurt Schumacher Straße. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem abgestellten Fahrzeug, baute zwei Sensoren an dem Pkw aus und entfernte sich anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 11:45

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Donnerstag, 12.03.2026, im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr, stellte eine 49 jährige Fahrzeughalterin ihren Hyundai i30, Farbe grau, mit KIB Kennzeichen, ordnungsgemäß und unbeschädigt auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Gasstraße ab. Während dieses Zeitraums befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren