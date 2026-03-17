Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Einbruch in Gartenhaus

Eisenberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, dem 09.03.2026, und Montag, dem 16.03.2026, drang ein bislang unbekannter Täter in den Garten eines umfriedeten Einfamilienhauses in der Anton-Bruckner-Straße ein. Die Eigentümer befanden sich währenddessen nicht vor Ort. Der Unbekannte verschaffte sich anschließend gewaltsam Zugang zu dem auf dem Grundstück befindlichen Gartenhaus. Aus dem Inneren entwendete er eine Kettensäge sowie eine Akku-Heckenschere. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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