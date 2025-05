Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (465) Mann nach Graffiti-Schmierereien festgenommen

Nürnberg (ots)

Ein 33-jähriger Mann steht in Verdacht am Samstag (03.05.2025) in der Nürnberger Innenstadt mehrere Gebäude und Verkehrsschilder mit Graffitis beschmiert zu haben. Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen beobachten und die Polizei verständigen.

Der 33-jährige Tatverdächtige war gegen 17:30 Uhr einem Polizeibeamten in seiner Freizeit aufgefallen, als er mit einem roten Filzstift Schmierereien ("Tags") an mehreren Gebäuden und Verkehrsschildern der Innenstadt anbrachte. Der Polizist folgte dem Mann und verständigte die Einsatzzentrale.

Als der 33-Jährige bemerkte, dass ihn eine Polizeistreife entdeckt hatte, versuchte er zu flüchten, konnte jedoch eingeholt und festgenommen werden. Die Beamten stellen den roten Permanentmarker sowie zwei Mobiltelefone des Mannes sicher. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen soll nun rekonstruiert werden, für wieviele Schmierereien der Mann verantwortlich ist.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell