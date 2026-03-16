Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl an Pkw - Zeugen gesucht

Eisenberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 12.03.2026, etwa 17:00 Uhr, bis Samstag, 14.03.2026, ca. 11:00 Uhr, parkte ein 42 jähriger Fahrzeughalter seinen VW Touareg, Farbe grau, mit KIB Kennzeichen, in der Dr.-Kurt Schumacher Straße. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem abgestellten Fahrzeug, baute zwei Sensoren an dem Pkw aus und entfernte sich anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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