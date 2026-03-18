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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Transporterbrand in Osthofen - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Dienstagabend, 17.03.2026, wurde gegen 20:05 Uhr über die Integrierte Leitstelle ein brennender Transporter in der Neißestraße in Osthofen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Kriminalpolizei Worms geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zu möglichen Tatverdächtigen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Kriminalinspektion Worms, Tel. 06241 852-0, E-Mail: KIWorms@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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