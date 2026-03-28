Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mann mit Messer sorgt für Polizeieinsatz

Landau (ots)

Am späten Nachmittag des 28.03.2026 kam es in der Reiterstraße und Rosengasse in Landau zu einem Polizeieinsatz. Ein 35-jähriger Mann hatte sich mit einem Messer selbst verletzt und in der Reiterstraße Passanten angesprochen. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten in der Rosengasse mit dem Messer in der Hand angetroffen werden. Der Mann wurde unter Vorhalt der Dienstwaffe mehrfach aufgefordert das Messer fallen zu lassen. Da dieser bedrohlich auf die Beamten zuging wurde das Distanzelektroimpulsgerät gegen den Mann eingesetzt. Der Mann konnte sodann unverletzt gefesselt werden. Da sich der 35-jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Für die Öffentlichkeit besteht keine Gefahr.

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