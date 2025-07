Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl am Wehrstedter Sportplatz - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / WEHRSTEDT (lud)

Am 10.07.2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr, kam es am Wehrstedter Sportplatz in der Uwe-Surmann-Straße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Fahrraddiebstahl.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der geschädigte Eigentümer sein Pedelec über den Tatzeitraum am Wehrstedter Sportplatz abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Pedelec nun entwendet.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke CUBE mit einem schwarzen Rahmen in Größe 28.

Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell