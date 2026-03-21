Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 25-Jähriger beleidigt, bedroht und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mannheim (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 03:15 Uhr, kam es vor einer Diskothek in den Mannheimer Quadraten durch einen 25-jährigen Mann unter anderem zu einem Widerstand sowie einem versuchten tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.

Nachdem der Beschuldigte aufgrund von Streitigkeiten mit anderen Gästen die Diskothek verlassen musste, geriet er vor der Diskothek mit einem unbeteiligten Passanten in eine Rangelei. Diese Auseinandersetzung wurde von Beamten beobachtet, die sich zu diesem Zeitpunkt auf Streifenfahrt befanden.

Als die Beamten den 25-Jährigen ansprachen, beleidigte er sie unvermittelt und sprach zudem verbale Drohungen aus. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann die Beamten zu treten und anzuspucken. Die Beamten konnten jedoch den Angriffen ausweichen. Auch gegen das Einsteigen in ein hinzugerufenes Polizeifahrzeug wehrte sich der Beschuldigte körperlich und leistete hierbei Widerstand. Während der Fahrt sowie nach Ankunft am Polizeirevier beleidigte und bedrohte er die Beamten erneut.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 2,18 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Die Sachbearbeitung und weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen.

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