Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Angriff mit einer Getränkedose auf eine 35-Jährige - Täterfestnahme

Heidelberg (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 00:55 Uhr, wurde eine 35-jährige Frau im Kreuzungsbereich Czernyring/Eppelheimer Straße von einem 41-jährigen Mann mit einer Getränkedose ins Gesicht geschlagen. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Beide Personen waren zu Fuß auf dem Czernyring unterwegs. An einer Ampel im Kreuzungsbereich zur Eppelheimer Straße trafen der 41-jährige Beschuldigte und die 35-jährige Geschädigte aufeinander. Hier schlug der Beschuldigte der Geschädigten unvermittelt mit einer Getränkedose ins Gesicht und setzte anschließend seinen Weg in Richtung der Eppelheimer Straße fort.

Durch Ersthelfende wurde die Geschädigte unmittelbar versorgt sowie die Polizei verständigt.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige durch Polizeikräfte in Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem wurde ihre Brille bei dem Vorfall beschädigt.

Die Anzeigenaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Heidelberg Mitte übernommen.

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