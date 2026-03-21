Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Weinheim: Vier Fahrzeuge kollidieren auf der B38 Höhe Saukopftunnel

Weinheim (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:50 Uhr, ereignete sich auf der B38, Höhe des Saukopftunnels, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die B3 und wollte auf die B38 in Richtung Saukopftunnel auffahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Opel-Fahrers, der die B38 in Richtung Saukopftunnel befuhr. Es kam zu einer seitlichen Kollision, bei der der Opel-Fahrer in den Gegenverkehr abgewiesen wurde. Dort stieß er zunächst mit einem 69-jährigen VW-Fahrer und anschließend mit einem 44-jährigen Peugeot-Fahrer zusammen.

Der 35-jährige Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei anderen Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Zwei von ihnen wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel wurde die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt.

Der Saukopftunnel sowie die Auffahrt von der B3 auf die B38 mussten bis 00:20 Uhr vollständig gesperrt werden, um die polizeiliche Unfallaufnahme sowie die Fahrbahnreinigung abzuschließen.

Die weiteren Ermittlungen und die Unfallaufnahme wurden durch das Polizeirevier Weinheim übernommen.

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