Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit dem 17.12.2025 vermisste 59-jährige Frau aus Wiesloch (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6184830) wurde gestern in Wiesloch-Frauenweiler bei einer Suchaktion durch Polizeitaucher im dortigen Silbersee tot aufgefunden. Nach den kriminalpolizeilichen Ermittlungen und einer rechtsmedizinischen Untersuchung ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Medienvertretende werden gebeten, veröffentlichte Lichtbilder aus ihrem Bestand zu nehmen.

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