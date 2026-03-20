PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Taxifahrgast zahlt nicht und dringt unbefugt in ein Haus ein

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen wollte eine 41-jährige Frau in Gaiberg ihre Taxifahrt nicht bezahlen und drang anschließend unbefugt in ein Wohnhaus ein.

Die 41-Jährige ließ sich gegen 2:40 Uhr mit einem Taxi von Landau zu einem Anwesen in der Straße Allmendrain in Gaiberg fahren. Am Zielort angekommen stieg sie aus, ohne die Fahrtkosten in Höhe von rund 150 Euro zu begleichen, und weigerte sich zu zahlen. Stattdessen begab sie sich zu einem Anwesen, schlug dort zwei Fenster ein, versuchte die Tür aufzuhebeln und drang schließlich in das Innere des Hauses ein.

Nachdem der Taxifahrer die Polizei verständigt hatte, konnte durch die Beamten Kontakt zur Schwester der Hausbesitzerin hergestellt werden, die im Besitz eines Schlüssels für das Anwesen war. Das Haus wurde anschließend durchsucht. Ein Polizeihund konnte die Frau in einem Raum lokalisieren, dessen Tür verschlossen war. Da sich die 41-Jährige weigerte, den Raum zu verlassen, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Dabei wurde die Frau von dem Polizeihund in den Arm gebissen. Bei der anschließenden Festnahme leistete sie keinen Widerstand mehr. Nach Feststellung ihrer Personalien wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die Frau wird nun wegen Erschleichens von Leistungen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 14:30

    POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein 63-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstagabend in St. Leon-Rot unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem VW in der Marktstraße in ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:25

    POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus, PM Nr. 4

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239404, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239444 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239487), wurde am Donnerstag gegen 14:45 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rollbühlstraße gemeldet. Der Brand brach außen am Dach des Gebäudes aus. Da das Dach aktuell saniert wird, wird nach derzeitigem ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:06

    POL-MA: Mannheim: Betrunkener Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit anschließendem Fahrzeugbrand

    Mannheim (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Käfertal ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, der auf die Fahruntüchtigkeit eines 29-jährigen Autofahrers zurückzuführen ist. Gegen 03:50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes CLK die Gorxheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Kurz vor der Einmündung zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren