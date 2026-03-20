Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Taxifahrgast zahlt nicht und dringt unbefugt in ein Haus ein

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen wollte eine 41-jährige Frau in Gaiberg ihre Taxifahrt nicht bezahlen und drang anschließend unbefugt in ein Wohnhaus ein.

Die 41-Jährige ließ sich gegen 2:40 Uhr mit einem Taxi von Landau zu einem Anwesen in der Straße Allmendrain in Gaiberg fahren. Am Zielort angekommen stieg sie aus, ohne die Fahrtkosten in Höhe von rund 150 Euro zu begleichen, und weigerte sich zu zahlen. Stattdessen begab sie sich zu einem Anwesen, schlug dort zwei Fenster ein, versuchte die Tür aufzuhebeln und drang schließlich in das Innere des Hauses ein.

Nachdem der Taxifahrer die Polizei verständigt hatte, konnte durch die Beamten Kontakt zur Schwester der Hausbesitzerin hergestellt werden, die im Besitz eines Schlüssels für das Anwesen war. Das Haus wurde anschließend durchsucht. Ein Polizeihund konnte die Frau in einem Raum lokalisieren, dessen Tür verschlossen war. Da sich die 41-Jährige weigerte, den Raum zu verlassen, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Dabei wurde die Frau von dem Polizeihund in den Arm gebissen. Bei der anschließenden Festnahme leistete sie keinen Widerstand mehr. Nach Feststellung ihrer Personalien wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die Frau wird nun wegen Erschleichens von Leistungen, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

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