Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit anschließendem Fahrzeugbrand

Mannheim (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Käfertal ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, der auf die Fahruntüchtigkeit eines 29-jährigen Autofahrers zurückzuführen ist.

Gegen 03:50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes CLK die Gorxheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Kurz vor der Einmündung zum Waldgrubenweg kollidierte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuganhänger. Durch den Aufprall wurde dieser Anhänger auf einen weiteren, dort abgestellten Anhänger aufgeschoben, welcher seinerseits gegen einen am Straßenrand parkenden Opel Corsa gedrückt wurde. Der Mercedes CLK wurde durch die Wucht der Kollision abgewiesen und prallte anschließend gegen die links der Fahrbahn befindliche Leitplanke. Im Anschluss an den Unfall geriet der Innenraum des Mercedes CLK in Brand. Als mutmaßliche Brandursache gilt ein Kabelbrand infolge der durch den Aufprall ausgelösten Airbags. Die alarmierte Feuerwehr der Stadt Mannheim rückte zur Unfallstelle aus und konnte den Brand löschen. Der Mercedes CLK war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal beim 29-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und wies einen Wert von über 1,2 Promille auf. Dem 29-Jährigen wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er aushändigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hinweis der Polizei Baden-Württemberg zum Alkoholkonsum im Straßenverkehr: Alkohol ist nach wie vor eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Bereits ab einem Blutalkoholgehalt von 0,3 Promille können Wahrnehmung, Reaktionsvermögen und Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigt sein - mit möglicherweise fatalen Folgen für alle Verkehrsteilnehmer.

- Wer trinkt, fährt nicht. Planen Sie im Vorfeld eine sichere Heimfahrt - ob per Taxi, ÖPNV oder durch eine nüchterne Begleitperson. - Auch am nächsten Morgen kann die Fahrtüchtigkeit noch eingeschränkt sein. Alkohol baut sich langsamer ab, als viele glauben. - Verzichten Sie nie darauf, Freunde oder Bekannte anzusprechen, die alkoholisiert ein Fahrzeug besteigen wollen. Im Zweifel lieber einmal mehr nachfragen - es könnte Leben retten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/alkohol/ und https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/suchtmittel.

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