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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungsschlüssel aus Auto gestohlen und in Wohnung eingebrochen, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft drang am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr in der Friedrich-Engelhorn-Straße in eine Wohnung ein und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Die 61-jährige Wohnungseigentümerin verließ gegen 14:30 Uhr ihre Wohnung, um einige Erledigungen durchzuführen. Hierbei lagerte sie ihren Haustürschlüssel gemeinsam mit ihrem Personalausweis in einer Tasche, welche sie im Auto beließ. Nachdem die Frau gegen 17:30 Uhr zurück zu ihrer Wohnung fuhr, bemerkte sie, dass der Haustürschlüssel aus der Handtasche entwendet und ihre Wohnung durchwühlt wurde. Die noch unbekannte Täterschaft erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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