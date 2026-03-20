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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer missachtet rote Ampel

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagfrüh missachtete ein 29-Jähriger auf einem E-Scooter das für ihn geltende Rotlicht an einer Ampel in der Vangerowstraße auf Höhe der Mittermaierstraße. Dadurch kam es um kurz nach 7 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem VW, der von der Ernst-Walz-Brücke kommend, nach links auf die Vangerowstraße abbog. In Folge des Unfalls stürzte der 29-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Eine Akutversorgung der Verletzung war jedoch nicht notwendig. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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