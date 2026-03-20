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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Gefährliches Überholmanöver führt beinahe zum Unfall - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag war ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf der Schwetzinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Um kurz nach 12:30 Uhr wechselte er auf Höhe der Adam-Müller-Straße auf die Linksabbiegerspur. Dort musste er verkehrsbedingt anhalten. Dabei kam ihm plötzlich ein grauer Porsche entgegen, welcher im Begriff war, innerorts einen Lkw zu überholen. Nur durch das starke Abbremsen des Lkw gelang es dem Porsche, wieder rechtzeitig auf seine Spur zu wechseln. Nach Einschätzung des 52-Jährigen wäre es beinahe zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen seinem Auto und dem mit stark überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Porsche gekommen. Da die Identität der Fahrerin oder des Fahrers des Porsches sowie des Lkw noch unklar ist, bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Der Polizeiposten Leimen ermittelt wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06224/ 1749-0 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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