Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Heuballen in Brand geraten - Zeugenaufruf, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6239546), gerieten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 03:45 Uhr zahlreiche Heuballen in Brand.

Derzeit lässt die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim die rund 230 Stroh- und Heuballen im Bereich der Straße Aussiedlerhof kontrolliert abbrennen. Eine Gefahr für Personen bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Sachschaden wird mit 8.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personen, die in diesem Bereich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesem Brand mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

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