Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/A6/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle über Auto verloren und verunfallt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr verlor eine 39-jährige Seat-Fahrerin auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch die Kontrolle über ihr Auto und verunfallte schwer. Die Frau war in Richtung Mannheim unterwegs, als sie auf der linken Fahrspur ins Schleudern geriet und mit der Betongleitwand zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen kollidierte. Verletzt wurde die 39-Jährige nicht. Sie wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der nachfolgende Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zu einem Rückstau kam es nicht. Auch die freiwillige Feuerwehr Sinsheim war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.

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